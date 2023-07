Toujours pas fixé sur son avenir, Lukaku s’entraîne… loin de Chelsea

Ce n’est pas une surprise. Trouver un attaquant capable de planter un certain nombre de roses par saison n’est pas une simple affaire. Alors forcément, quand cette perle rare se trouve sur le marché, à un prix plutôt honnête dans les standards du football, c’est normal qu’elle attire les convoitises. Tel est le cas de Romelu Lukaku. Car en plus de l’Inter et de Chelsea, le Belge a été cité à la Juventus, l’Arabie saoudite (proposition déclinée par le joueur) et même… le PSG.

Mais pourquoi attire-t-il autant les regards, malgré une saison plutôt délicate en Lombardie ? C’est bien simple, Lukaku est une assurance-buts. Une qualité essentielle dans le monde du ballon rond. Malgré une longue blessure en début de saison et un statut de remplaçant à l’Inter, le numéro dix des Diables a tout de même réussi à planter quatorze roses lors de l’exercice 2022-2023. L’année d’avant, lors d’une période compliquée à Londres, il termine malgré tout meilleur buteur du club avec quinze réalisations. Sans parler de son impact physique sur le jeu, où il est capable de se farcir des défenses à lui tout seul.

Son âge et son prix sont également des atouts qui attirent les grands clubs européens. A 30 ans, l’ancien mancunien possède une grande expérience tout en ayant encore de belles années devant lui. De plus, il possède un prix plus que raisonnable pour un joueur de son envergure. D’autant plus lorsque l’on compare à ses collègues attaquants. Si Victor Osimhen vaut 200 millions selon Naples et qu’Harry Kane est pressenti au Bayern Münich contre 100 millions d’euros, Chelsea en attend moins de 50 pour son avant-centre.

Le club qui parviendra donc à s’offrir les services du meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges aura donc réalisé l’une des belles affaires de ce mercato. Mais la saga Lukaku est loin d’être terminée…