Toujours pas de victoire pour Bruges en 2023 qui partage face à Saint-Trond

Le FC Bruges avait la pression suite au résultat de Gand-Charleroi (0-0) qui voyait les Gantois revenir à hauteur des Brugeois au général dans la course pour les PO1. Scott Parker et ses hommes ont mené, mais n’ont pu faire mieux qu’un partage 1-1. Et le nouvel entraîneur des Blauw en zwart n’a toujours pas engrangé de premier succès en championnat.

Deuxième meilleure défense avec 20 buts encaissés en 20 rencontres, prendre des points à Saint-Trond n’est pas une mince affaire, même si les canaris ne sont pas au mieux à domicile cette saison. Pourtant, le Club Bruges a mené lors du dernier match de cette 21e journée de Pro League grâce à un but contre son camp à la 26e de Janssens.

Le plus dur était fait dans une rencontre pas évidente pour les deux équipes. Mais Saint-Trond a eu des possibilités pour revenir à la marque. Notamment ce penalty non sifflé qui fera parler de lui pour une faute de Denis Odoi.

Et l’égalisation va finalement venir à la 77e. Sur une sortie compliquée de Mignolet qui laisse échapper le ballon, Bruno inscrit son 10e but de la saison et ramène les deux équipes à égalité.

Avec ce point, Saint-Trond est 7e au général. Bruges reste 4e et voit toujours Gand le menacer.