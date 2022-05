Toujours pas d'accord social pour le secteur des titres-services

Les négociations entre les employeurs et les syndicats du secteur des titres-services ont à nouveau échoué. "Federgon demande aux aide-ménagères de renoncer à leur augmentation salariale de 0,4 % garantie dans l'accord interprofessionnel (AIP) pour payer leurs propres frais de déplacement", s'indignent mardi soir la FGTB, la CSC et la CGSLB, à la sortie de la réunion. "C'est un nouveau coup dur pour les 150.000 travailleuses et travailleurs", selon les syndicats qui annoncent reprendre leur plan d'action.

Les attentes étaient pourtant grandes aujourd'hui.

Meilleur remboursement des frais de déplacement

Cela fait neuf mois que les aide-ménagères demandent un meilleur remboursement des frais de déplacement. Une revendication aiguisée par la flambée des prix des carburants.

"Une fois de plus, les organisations syndicales en front commun doivent constater l'absence de volonté des entreprises commerciales affiliées à Federgon (la fédération des prestataires de services de ressources humaines, NDLR) et à Vlaams Platform DCO de trouver un accord sectoriel répondant à la situation d'urgence", peut-on lire dans le communiqué.