Toujours "ni de droite, ni de gauche", la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib se dit "plus libre que jamais"

Cela fait près de 65 jours qu’Hadja Lahbib a été désignée ministre des Affaires étrangères. Pendant ce temps, les dossiers n’ont pas manqué : sanctions à l’égard de Moscou, évolution de la situation en Ukraine, mobilisation des femmes en Iran… Pour évoquer cette actualité, l’ancienne journaliste était l’invitée de Matin Première.

C’est la première interview audiovisuelle d’Hadja Lhabib depuis son entrée en fonction. Comme le jour de sa désignation, la ministre des Affaires étrangères se présente toujours comme "ni de gauche, ni de droite". Elle insiste : "je me sens totalement en phase et plus libre que jamais."

Compte-t-elle prendre un jour une carte de parti, celle du MR ? "On ne me l’a pas demandé en tout cas. Donc la question ne se pose pas, on verra quand on me la posera", répond l’ancienne journaliste. Sa réponse est tout aussi vague quant à sa présence sur une liste électorale du MR en 2024 : "On verra en 2024".