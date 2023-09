Toujours invaincue, la Gantoise arrache un partage sur la pelouse de l’Antwerp et reste en tête

Dans une rencontre globalement dominée par l’Antwerp, La Gantoise a su tenir le partage jusqu’au bout et en profite pour augmenter son avance en tête du classement alors que l’Antwerp monte à la cinquième place.

Le champion en titre contre le leader invaincu. L’Antwerp face à La Gantoise. Le match remis de la 5e journée de Pro League promettait sur papier. Sans surprise, le Great Old a commencé la rencontre avec une main mise absolument sur le ballon mais l’organisation défensive si chère à Hein Vanhaezebrouck l’empêchait de se procurer de véritables occasions.

C’est alors que les visiteurs se sont mis, petit à petit, à sortir de leur coquille, s’appuyant sur un côté gauche intéressant d’où est venu le premier centre dangereux de la partie qui s’est conclue par une frappe pas cadrée de Cuypers (12e). En face, la timide tête d’Alderweireld sur corner n’a pas vraiment fait trembler Nardi (16e).

Pas vraiment mise sous pression malgré seulement 35% de possession de balle, La Gantoise a prouvé qu’elle ne savait pas faire que défendre et aurait pu mener au score à la pause sans que cela ne paraisse si surprenant que cela. Parfaitement lancé dans la profondeur, Fofana a notamment réalisé une belle incursion mais n’a pas pu faire autre chose que frapper sur Butez (34e). Une frappe trop molle de Samoise plus tard (40e), les Buffalos avaient finalement trouvé l’ouverture sur coup franc dans les dernières secondes de la première mi-temps grâce à un but de Kandouss… de la cuisse (46e). Directement, le juge de ligne a levé son drapeau pour une position de hors-jeu qui a été confirmée par le VAR. Malgré la frustration de Vanhaezebrouck sur la décision prise, les deux équipes rentraient donc aux vestiaires sans réussir à marquer.

Au retour des joueurs sur le terrain, le rythme a largement augmenté, les espaces dans les deux camps aussi. Malgré cela, il a fallu attendre une vingtaine de minutes pour voir une véritable occasion. Celle-ci est arrivée de Valencia, nouveau venu du côté anversois, dont la frappe a été contrée par un défenseur avant d’être captée par Nardi (64e). Quelques minutes plus tard, une frappe lointaine d’Ekkelenkamp a fait lever une partie du stade qui croyait voir l’ouverture du score mais le ballon a bien fini sa course dans le filet latéral (70e).

Malgré la petite interruption qui a suivi, l’Antwerp n’a pas baissé en intensité et se rapprochait de plus en plus d’un but. En rentrant dans le jeu, Bataille s’était ouvert une belle possibilité mais sa frappe a atterri sur Nardi (73e). Dans la foulée, Keita a tenté sa chance de loin mais a également vu le gardien gantois faire ce qu’il fallait pour garder sa cage inviolée (76e). Dans le temps additionnel, le Diablotin a, une nouvelle fois, essayé de marquer de loin mais n’a pas réussi à cadrer.

Malgré les minutes qui ont défilé, les Buffalos ont réussi à tenir jusqu’au bout un bon point. Ils en profitent pour garder leur brevet d’invincibilité et prendre quatre points d’avance sur Anderlecht en tête du classement. À l’inverse, le Great Old concède un deuxième partage vierge à domicile et peut commencer à se poser des questions concernant sa capacité à se défaire des blocs défensifs bien organisés.