Toujours en route dans le magazine Nomade

Dans ce nouvel épisode de NOMADE, Sofiane nous emmène dans une variété d'univers qui ont un point commun : le positivisme !

Le premier reportage de l'émission sera consacré au Lycée voyageur, un projet unique d'école itinérante où les élèves se déplacent en bus à travers la Belgique pour apprendre de façon novatrice et alternative.

L'occasion de se pencher sur les défis de l'éducation dans une ère où les jeunes font face à de nombreux questionnements sur leur futur.

L'interview NOMADE sera consacrée à nos héros réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah. Ils reviennent avec leur nouveau film "REBEL". Un film poignant sur le terrorisme et les effets néfastes de l'extrémisme sur la société. Malgré leur succès international, les deux réalisateurs belges gardent toujours les pieds sur terre. Nous parlerons de leur art et de leur vision du futur.

L'émission se clôturera en musique avec Anwar, l'artiste bruxellois dont les streams se comptent en millions. Il nous fera le plaisir de jouer ses nouveaux titres en live !