C’est à nouveau une très belle journée qui nous attend ce samedi avec, au programme, ciel bleu et soleil. Un début de matinée un peu frisquet mais sous l’effet du soleil, les températures vont rapidement augmenter On attend une belle douceur cette après-midi malgré un vent toujours sensible, comme hier. On aura jusqu’à 13° dans les Hautes Fagnes, 14° à la mer, 15° en Ardenne, 17° le Long du Sillon Sambre et Meuse et 18° pour Bruxelles et Tournai.