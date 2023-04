Toujours bien placé, jamais gagnant : Wout van Aert, la quête périlleuse du 2e Monument

À l’arrivée d’un Tour des Flandres qu’il considèrera sans doute comme décevant au vu de sa 4e place, le Belge n’a, comme souvent, pas essayé se cacher derrière de fausses excuses qui, de toute façon, auraient sonné creux sortant de sa bouche : "On s’est retrouvé homme contre homme plus vite que prévu. À ce moment-là, on a vu que Pogacar et van der Poel étaient plus forts. Sur le Hotond-Kruisberg, j’ai été surpris par l’attaque de van der Poel. J’étais peut-être projeté vers les côtes suivantes mais les jambes ont parlé sur ce coup."

Savoir s’avouer vaincu et saluer les exploits d’une concurrence toujours plus féroce, la marque des plus grands. Déjà se focaliser sur ses prochains objectifs, le témoin d’une insatiable soif de revanche, dont seuls les plus grands ont le secret : "On tournera la page demain. Je vais commencer à y penser calmement et je ne compte pas me cacher la semaine prochaine."

Son esprit est donc déjà rivé vers Paris-Roubaix et ses mythiques tronçons pavés. Là où, l’année dernière, il était passé proche d’un 2e Monument derrière lequel il court depuis Milan Sanremo en 2020. Mais à l’approche du Vélodrome de Roubaix, il avait alors dû s’avouer vaincu face au coup de force fomenté par INEOS et Dylan Van Baarle, rival de l’époque, depuis devenu coéquipier.