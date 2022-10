Toujours beaucoup de douceur attendue ce mercredi

Ce matin, il y aura beaucoup de nuages et quelques averses au sud du sillon Sambre-et-Meuse et dans le Limbourg, puisque la perturbation arrivée la nuit dernière s’évacuera vers l’Allemagne. Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Le vent de sud-ouest soufflera toujours de manière modérée avec des rafales de 40 km/h. La douceur nous accompagnera encore et déjà ce matin on attend des valeurs comprises entre 11 et 15°C.