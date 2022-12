Toujours aussi difficile de jouer en ligne quand on est une femme

Les éditeurs de jeux vidéo prennent d’ailleurs ce problème de plus en plus sérieusement : il y a quelques semaines, Riot Games (League of Legends, Valorant) et Ubisoft (Asssissin’s Creed, Rainbow Six : Siege) annonçaient s’allier pour le programme "Zero harm in comms". En mettant leurs ressources en commun, ils espèrent notamment créer une IA (intelligence artificielle) assez perfectionnée pour prévenir les comportements toxiques en ligne.