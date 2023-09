Touchées par l'actualité au Maroc, La Une et Vivacité adaptent leurs programmes

La Une et Vivacité ne restent pas insensibles à la tragédie qui touche le Maroc et la communauté marocaine en Belgique depuis le tremblement de la nuit de vendredi à samedi et adaptent leurs programmes ce dimanche 10 septembre.

Sur VivaCité, de 9h à 10h30, "Nos chansons ont une histoire" aura des sonorités marocaines. Hugues Hamelynck et Bruno Tummers reviendront notamment sur l'Aziza de Daniel Balavoine

VivaCité et La Une vous laisseront la parole entre 10h30 et 13h00 dans un spécial "C’est vous qui le dites". L'émission sera animée par Thibaut Roland.

Suivez les dernières infos en lien avec le tremblement de terre sur notre site info et dans les rendez-vous d'actualités de nos deux chaînes.

Et si vous souhaitez venir en aide aux victimes, voici les détails des numéros d’urgence et fonds débloqués en Belgique.