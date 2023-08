Quarante communes des arrondissements de Verviers, Huy et Waremme viennent de dire "non" au nouveau schéma de développement territorial wallon, le "SDT". Le SDT, kézaco ? C’est un document de 272 pages élaboré par l’administration wallonne pour répondre aux questions : "comment va-t-on arrêter de bétonner les campagnes ?" et "où et comment habiterons-nous en 2050 ?" Il est accompagné d’un rapport de 278 pages sur les incidences environnementales et d’une série d’annexes. Ces documents ont été soumis à l’avis des communes.

Construire des immeubles à appartements dans les villages ?

La RTBF a pu consulter les avis de cinquante-cinq municipalités de la province de Liège émis dans les arrondissements de Verviers, Huy et Waremme (plus trois de l'arrondissement de Liège). De ces cinquante-cinq communes, quarante se disent défavorables au document. Ces communes sont pour l’essentiel rurales*.

"Geromont est un village très rural" remarque Jean-Christophe Hénon, le mayeur de Comblain-au-pont. "Il y a deux cents habitations. Dans le cadre du SDT, une partie du village qui est pour le moment en zone agricole serait potentiellement urbanisable. On ne va pas aller construire cent ou deux cents maisons dans un endroit où les rues sont trop étroites. Ce serait perdre le caractère rural de notre commune".

L’idée centrale du S.D.T., c’est d’en finir avec tous ces lotissements en ruban le long des routes, histoire que les campagnes wallonnes restantes puissent rester des campagnes. Le Schéma wallon de Développement Territorial a défini des "centralités". C’est là qu’on concentrera les nouveaux habitants, dans les villes et dans les villages, au lieu de lotir des prairies en quartiers neufs.