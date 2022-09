Touche pas à mon pote, les ''protest songs'' de Bush, David Bowie, Queen, Sam Cooke et des Beatles

On pourrait croire qu’une génération a été plus révolutionnaire qu’une autre, plus engagée, plus dénonciatrice… Mais avec ces épisodes que nous venons d’égrainer sur le sujet du racisme, on prend conscience que la défense des droits humains via des "protest songs" n’a rien de générationnel et que c’est un combat constant ! "La haine et le sectarisme sont les meilleurs amis de la bêtise.''