Touche pas à mon pote, la colère de Garbage, Steely Dan, The Chamber Brothers et des Red Hot

On ne vous a pas habitué à être aussi sérieux mais il est des sujets sur lesquels il serait mal venu de se marrer et cette fois ; il en est ainsi ! Des artistes se mettent en colère contre les injustices et les horribles traitements infligés aux personnes noires et indigènes à travers le monde. Ils dénoncent : la myopie du capitalisme, du racisme, du sexisme et de la misogynie, les victimes de discriminations et de haine.