Touché par les inondations de juillet, le club de football Entente Pepine s'organise en attendant ses nouvelles installations

C'est une conséquence des inondations: de nombreux clubs, des clubs de foot notamment, ont dû se débrouiller pour continuer à jouer.

C'est le cas de l’Entente Pepine, un club de P3 situé à Pepinster. Ses terrains, situés en bord de Hoëgne, ont été complétement détruits. Et le président du club a dû faire face à pas mal de difficultés ces derniers mois pour gérer au mieux cette crise.

Ça a été très compliqué car on s'est retrouvé sans terrain

Le club de l'Entente Pepine, qui évolue actuellement en P3, ne pensait pas vivre une telle situation: se retrouver sans terrain avant le début de la saison. Les inondations du mois de juillet 2021 ont fait beaucoup de dégâts. Le président du club, Pierre Legrand, a dû s'organiser pour trouver des solutions: "Ça a été très compliqué parce qu'on s'est retrouvé sans terrain de football" explique le président. "De là, on a dû prendre un arrangement avec la commune, et on s'est redirigés vers l'ancien site du football de Wegnez. On a trouvé de très bons arrangements, et on a su composer, on est venus jouer ici, pour une, deux ou trois saisons, en attendant nos nouvelles installations sur les hauteurs de Wegnez."

Les autres clubs solidaires

Heureusement, le club a pu compter sur la solidarité et la sportivité des autres équipes du championnat pour pouvoir jouer ses matches. Un geste que le président n'oublie pas de souligner: "Nous avons essayé d'inverser certains matches. De notre propre initiative, on a pris des décisions de remettre les matches ou de les reporter à une date ultérieure, et on n'a pas trop le choix parce que le terrain est impraticable, donc on ne sait pas jouer football. Par contre, je tiens à remercier le club d'Olne. Ils nous ont accepté tout le premier tour pour l'équipe P3 et P4 pour s'entrainer, mais vu les conditions climatiques, à un moment donné, ce n'était plus possible d'aller là vu que les terrains étaient très amochés aussi."

Les travaux sont actuellement en cours et devraient s'achever d'ici deux à trois ans. L'Entente Pepine se relève tout doucement, mais sûrement.