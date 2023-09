Touché à la cheville, Roméo Lavia sera absent pour une durée encore indéterminée

Roméo Lavia doit encore repousser ses débuts avec Chelsea en raison d’une blessure à la cheville. Son entraîneur Mauricio Pochettino l’a annoncé en conférence de presse.

"Nous sommes très déçus, car je pense qu’il s’était vraiment bien entraîné la semaine dernière pendant la pause internationale", a expliqué Pochettino. "Il s’est tordu la cheville et nous attendons le verdict du médecin lundi. Nous espérons que ce n’est pas un gros problème, mais il n’a pas pu s’entraîner avec l’équipe durant la semaine." Lavia a signé à Chelsea le 18 août, en provenance de Southampton. Sa préparation ayant été perturbée par son transfert, il n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison, ni avec son ancien club, ni avec son nouveau. "C’est une situation triste, car il était presque en état de jouer à nouveau avec l’équipe", a regretté Pochettino. "Maintenant, nous devons attendre et espérer que ce ne soit pas un gros problème pour lui, et pour l’équipe bien sûr, car il ne peut pas aider l’équipe. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, car nous devons évaluer la nature de la blessure. D’ici là, nous ne savons pas combien de temps il lui faudra pour se rétablir." Chelsea, 12e de Premier League avec quatre points en quatre rencontres, se déplacera à Bournemouth dimanche.