Touchantes confidences d'Angèle sur sa bisexualité

Si "la honte a intégralement disparu" de sa vie d’artiste", Angèle concède : "Dans ma vie personnelle, c’est triste à dire, pas à 100%." La jeune femme continue à se sentir parfois marginale : "J’ai beau avoir pris la parole sur l’homosexualité, avoir écrit Ta Reine et pas Ton Roi, être devenue une icône bisexuelle pour certains, il y a mille petites choses de la vie quotidienne qui te rappellent que tu es en marge.”

Aujourd’hui la chanteuse et actrice souhaite rester discrète sur sa vie amoureuse mais révèle toutefois : "Ma vision du couple a tellement changé. À ce moment-ci de ma vie, je ne le perçois plus comme un lien essentiellement exclusif. Je suis plus en phase avec l’idée du polyamour, donc ce serait rentrer dans des détails trop intimes de commencer à expliquer ce que je vis."

Malgré ses combats contre la misogynie et l’homophobie Angèle constate avec désolation que les paroles "Laisse-moi te chanter d’aller te faire en…" de son hymne féministe "Balance ton quoi" ont été détournées par certains. L'artiste explique : "C’était mon but, d’intégrer un cliché homophobe ! Car je m’adressais à un misogyne – qui dans ma définition, est forcément homophobe. Parce que qui se fait enculer ? Les homosexuels et les femmes. Donc qu’est-ce qu’on fait ? Comme avec le mot queer, on retourne contre lui l’insulte la plus homophobe. C’est le Fuck you de Lilly Allen. Ce qui m’a choqué, en revanche, c’est quand des supporters de foot ont détourné mes paroles sur des banderoles, pour leur donner un sens réellement homophobe." Avec le recul, elle admet : "Bon, aujourd’hui, je n’écrirais plus ça. À l’époque, c’était insouciant, je n’avais pas la notoriété pour me poser ces questions."