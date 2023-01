Tottenham sous pavillon qatari ? Le fonds d’investissement du Qatar convoite les Spurs

Et si le fonds d’investissement sportif du Qatar (QSI) s’offrait Tottenham ? Propriétaires du Paris Saint-Germain depuis 2011, les Qataris voudraient désormais investir en Angleterre, rapportent les médias anglais dont le sérieux Sky Sports.

Les Qataris auraient jeté leur dévolu sur les Spurs. Nasser Al-Khelaifi, président de QSI et du Paris Saint-Germain, a rencontré Daniel Levy, le CEO de Tottenham la semaine dernière.

Rien de concret n’a filtré de cette rencontre alors que le club a nié qu’une réunion ait eu lieu entre les deux hommes.

Selon Sky Sports, QSI souhaite diversifier ses investissements, tout en restant au PSG, en 2023. En dehors du PSG, QSI ne détient en effet "que" des parts dans le Sporting Braga et la marque de vêtements sportifs Burrda. L’AS Eupen appartient quant à lui à l’Aspire Academy, institution d’excellence sportive qatarie qui n’est pas directement liée à QSI et qui possède également les clubs espagnols de Cultural Leonesa (D3) et d’Altético Astorga (D5).

A l’heure actuelle, on sait en tout cas peu de choses sur ce qui se trame en coulisses mais les médias anglais rappellent que les propriétaires de Manchester United et Liverpool sont à la recherche de nouveau investisseurs.