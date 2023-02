Tottenham s’impose face à Chelsea et enfonce un peu plus les Blues

Tottenham a fait une excellente opération dans la course à la Ligue des champions en battant Chelsea (2-0), dimanche, pour la 25e journée de la Premier League.

Profitant du fait que Newcastle (5e) affronte Manchester United (3e) un peu plus tard en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, à Wembley, les Spurs avec 45 points, prennent 4 longueurs d’avance sur les Magpies, mais avec deux matches en plus.

Pour Chelsea, en revanche, il s’agit de la troisième défaite de rang sur le score de 1-0, après celle à domicile contre la lanterne rouge Southampton puis contre Dortmund en C1 et les Blues n’ont gagné qu’une seule de leurs onze dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Coup dur supplémentaire pour Graham Potter, dont la position semble de plus en plus précaire, Thiago Silva est sorti blessé à la 19e minute, remplacé par Wesley Fofana.

Peu de temps après, Tottenham, toujours privé d’Antonio Conte sur le banc, s’est créé la meilleure occasion du premier acte sur un tir dévié de Pierre-Emile Hojbjerg qui a trouvé le poteau alors que Kepa était resté bloqué sur ses appuis (27e).

Dans le temps additionnel de la première période, Chelsea a aussi frôlé la correctionnelle, Hakim Ziyech étant d’abord expulsé par l’arbitre pour avoir mis la main sur le visage d’Emerson Royal lors d’une altercation.

Mais après avoir visionné les images de la VAR, la sanction a été réduite à un avertissement, Stuart Atwell estimant que le Marocain voulait pousser le Brésilien à l’épaule avant que sa main ne glisse.

Le répit a été toutefois de courte durée pour les Blues puisque, après un renvoi dans l’axe catastrophique d’Enzo Fernandez, Kepa n’a pas été capable de repousser une frappe pleine de spontanéité d’Oliver Skipp (1-0, 47e).

Avec un seul but marqué lors des cinq matches qui ont précédé cette rencontre, cet avantage semblait déjà conséquent et il ne l’a été que davantage quand Harry Kane, sur corner, a inscrit un deuxième but (2-0, 82e), alors que Potter s’apprêtait à faire entrer Myxkahilo Mudryk et Pierre-Emerick Aubameyang, pour tenter le tout pour le tout.