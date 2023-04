Tottenham prend 3 buts dans le 1er quart d'heure à Liverpool, des supporters quittent le stade

Rien ne va plus à Tottenham. En recherche d’identité après le départ chahuté de leur coach Antonio Conte, les Spurs peinent à trouver leurs marques sur les pelouses de Premier League. Et leurs adversaires font tout pour en profiter. La semaine dernière, Newcastle avait pris un malin plaisir à gifler les Londoniens 6-1, inscrivant 5 buts lors des 21 premières minutes. Ce dimanche face à Liverpool, Tottenham a connu un début de rencontre similaire et a vu certains de ses supporters quitter le stade au bout d’un quart d’heure.

La fébrile défense des Spurs n’aura tenu que 3 petites minutes à Anfield. Curtis Jones a ainsi ouvert le score avant que Luis Diaz ne fasse rapidement 2-0 (5e). Un penalty de Mohamed Salah et c’était déjà 3-0 après quinze minutes. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase chez certains supporters, dégoûtés au point de déserter la tribune.