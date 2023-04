Tottenham freiné par Everton qui sort de la zone rouge

Tottenham, pour sa première sortie depuis le départ de son entraîneur Antonio Conte, a été accroché en fin de match chez le mal classé Everton (1-1) lundi en clôture de la 29e journée de Premier League.

Michael Keane, sur une superbe frappe, a offert le match nul mérité aux Tofees à la 90e minute.

Le défenseur avait auparavant provoqué un pénalty (68e) pour Tottenham, transformé par Harry Kane, deuxième meilleur buteur de PL (22 buts).

Ce résultat ne fait pas les affaires des Spurs dans la course à la Ligue des champions. Ils sont certes provisoirement quatrièmes (50 pts), mais comptent deux matches en plus que le premier poursuivant Manchester United (50), et trois que Brighton (43).

Dans un match rythmé, Everton a été réduit à dix après l’expulsion d’Abdoulaye Doucouré (58e), coupable d’un coup au visage de Kane. Mais peu avant la fin du match, Lucas Moura, à peine entré en jeu a été exclu pour une grave faute sur Keane. Avant que ce dernier ne fasse se soulever le Goodison Park avec son coup de canon et permette à Everton de remonter à la 15e place.

Tottenham disputait son premier match depuis le départ de son entraîneur italien Antonio Conte fin mars. Il est remplacé par son adjoint Cristian Stellini jusqu’à la fin de saison.

Le club nord-londonien a pu aussi compter sur la titularisation de son gardien et capitaine Hugo Lloris, de retour après une blessure contractée début février.