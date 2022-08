Tottenham démarre la nouvelle saison par un large succès

Tottenham a parfaitement lancé sa saison samedi avec une large victoire contre Southampton (4-1) lors de la première journée du championnat d’Angleterre.

L’après-midi a été belle pour Tottenham mais il faudra attendre quelques semaines avant que l’optimisme ne gagne les rangs des Spurs. Ces derniers avaient remporté leurs trois premières rencontres de championnat la saison dernière, sous le court mandat de Nuno Espirito Santo, sans encaisser un but avant de subir trois revers consécutifs.

Mais la victoire obtenue par la formation d’Antonio Conte contre Southampton a le mérite d’être nette (4-1), avec une belle réaction suite à un début de match difficile, marqué par l’ouverture du score des Saints (Ward-Prowse, 12e).

Ryan Sessegnon a égalisé moins de dix minutes plus tard grâce à un bon travail de Kulusevski, avant que les Spurs ne prennent l’avantage à la demi-heure de jeu, de nouveau par un défenseur (Eric Dier, 32e, 2-1).

Dejan Kulusevski a définitivement validé la victoire des siens peu après l’heure de jeu (63e, 4-1), juste après un but contre son camp de Salisu (61e) et confirmé qu’il était prêt à représenter plus qu’un complément des deux attaquants Son et Kane.

Cette première journée de championnat a également été marquée par les victoires de Newcastle contre Nottingham Forest (2-0) et de Leeds contre Wolverhampton (2-1).