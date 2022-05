Tottenham 4e de Premier League et qualifié en Ligue des Champions pour le bonheur de Conte, Burnley relégué

Arrivé en novembre à la tête de Tottenham, alors en milieu de tableau, l'entraîneur italien Antonio Conte a réussi à hisser, dimanche, les Spurs en Ligue des champions la saison prochaine, "un des plus grands succès" de sa carrière, selon lui.

"Je dois être honnête, je pense que (finir 4e) est l'un des plus grands succès de ma carrière", a-t-il confié à Sky Sports, après la 38e et dernière journée de Premier League.

En écrasant chez lui (5-0) le dernier, Norwich, Tottenham a fini devant Arsenal (5e), pourtant vainqueur d'Everton (5-1) mais qui devra se contenter de la Ligue Europa.

"Parfois, on peut être satisfait même sans soulever de trophée", a poursuivi l'Italien, dont le nom circule pour prendre en charge le Paris SG si Mauricio Pochettino quitte la capitale. "Je pense qu'on a fait un très bon travail et pour moi, c'est une très belle réussite dans un championnat qui est très difficile parce qu'on y trouve les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs", a encore précisé Conte.

Malgré sa défaite 1-0 à Crystal Palace, Manchester United a de son côté conservé sa 6e place, qualificative pour la phase de groupes de l'Europa League, grâce à la défaite de West Ham à Brighton (3-1) dans le même temps. Les Hammers joueront donc les qualifications de Conference League.

Dans le bas du classement, Leeds a assuré son maintien lors de cette ultime journée en s'imposant 1-2 à Brentford. Burnley, battu par Newcastle (1-2), accompagnera Watford et Norwich en Championship.