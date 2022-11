Toto Wolff reconnaît un retard dans le développement de Mercedes à cause du marsouinage

Seulement 3e au classement constructeur cette saison alors qu’il restait sur huit titres de suite, Mercedes a cette saison accusé le coup du changement de règlement au profit de Red Bull et de Mercedes. Un retard pointé du doigt par Toto Wolff, patron de Mercedes.

Alors qu’elle devait resserrer les écuries au niveau des performances, la nouvelle réglementation en Formule 1 a fait apparaître un souci qui a affecté plus certains teams. Le marsouinage, cet effet de sol qui en ligne droite provoque sur les monoplaces qui prennent de la vitesse des rebonds difficiles à gérer.

C’est notamment le cas chez Mercedes où l’écurie allemande a eu des gros soucis avec ce marsouinage. Des problèmes reconnus par Toto Wolff sur le site Auto Hebdo :

"Nous avons perdu de nombreux mois de développement parce que nous devions tout simplement résoudre le problème du marsouinage avant même de pouvoir retrouver une voiture performance à nouveau", déclare le patron de l’écurie.

"Tout ce que nous avions ajouté en termes d’appui aérodynamique n’a en quelque sorte servi à rien. Les pilotes ne pouvaient même pas le sentir. La voiture est devenue encore plus imprévisible et les rebonds ont empiré. Compte tenu du retard de six mois pour trouver de la performance dans la voiture, nous savions qu’il allait être très difficile de rattraper Ferrari et Red Bull."

Si ce retard a causé pas mal de souci à Mercedes, les résultats de la fin de saison doivent donner le sourire. Notamment lors du doublé de l’écurie au Grand-Prix du Brésil avec la première victoire en carrière de George Russel. De quoi voir l’espoir revenir pour 2023 ? Seul l’avenir nous le dira.