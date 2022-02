"Toto le héros" : une perle du cinéma belge à redécouvrir sur La Une

C'est en 1991 que sort ce premier long-métrage de Jaco Van Dormael. Le cinéaste y établit les bases de son style cinématographique, et porte un intérêt particulier au style onirique tourné vers l’innocence.

Toto le héros, c'est l'histoire de Thomas Van Hazebrouck (Toto), un vieil homme qui se souvient de la vie apparemment sans éclat qu’il a menée. Il imagine alors comment les événements auraient pu tourner différemment. Depuis l’âge de huit ans, Thomas est persuadé – à tort ou à raison – d’avoir été échangé par erreur à sa naissance avec un autre bébé, son voisin Alfred Kant. La jalousie à l’égard de cet homme mieux loti lui a gâché toute son existence, parfois avec des conséquences tragiques pour ses proches. Il ne songe qu’à se venger et envisage même de tuer Alfred. Il découvrira plus tard une manière plus originale de donner un sens à sa vie...

Plusieurs acteurs d’âges différents incarnent Toto à l'écran.? Van Dormael a notamment réussi à convaincre Michel Bouquet d’interpréter le vieillard décidé à prendre son destin en main. La poésie rythme ce film grâce au magnifique talent d’écriture de ce scénariste et réalisateur belge. La mise en scène est originale et on reconnaît bien son style subtilement filmé.

Toto le héros, vendredi 11 février à 20h50 sur La Une.