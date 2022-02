Toto : « Africa » interprété à l'aide d'un vieux jeu vidéo

Une reprise qui devrait faire autant plaisir aux fans de Toto qu'aux nostalgiques de la Nintendo 3DS.

Si vous êtes vraiment créatif, vous pouvez facilement voir le potentiel de tout objet à votre portée pour le transformer en instrument de musique. Et c'est exactement ce qu'un YouTubeur a fait, en réalisant une reprise impressionnante du célébrissime "Africa" ​​de Toto à l'aide du jeu vidéo The Legend of Zelda : Majora's Mask sur la console de jeu portable Nintendo 3DS.

Le YouTubeur Bigfatfrown a réalisé son adaptation du classique des années 80 en utilisant une poignée d'instruments disponible dans le jeu en question : un ocarina, une Trompe Mojo, des Percussions Gorons et une Guitare Zora.

Pendant une semaine, le YouTubeur a enregistré des séquences différentes qu'il a mises bout à bout pour constituer le morceau, à la manière d'un chanteur a cappella exécutant chaque harmonie.

A vous de juger du résultat dans la vidéo ci-dessous: