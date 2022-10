Totemus : Partez à la chasse aux trésors en Wallonie Picarde !

Avec l’application Totemus, la découverte du patrimoine wallon n’a jamais été aussi ludique. Téléchargez l’application sur votre smartphone et partez en promenade en famille, en couple ou entre amis. Les parcours proposés sont composés d’énigmes qu’il faudra résoudre le long des sentiers, une façon originale de découvrir les environs et leurs trésors. Les devinettes une fois déchiffrées permettent aux chasseurs de remporter des totems, échangeables contre des cadeaux auprès de parcs d’attractions, musées, plaines de jeux, restaurants wallons. Les balades sont plus ou moins longues, plus ou moins sportives, à pied ou à vélo et promettent de plaire aux petits comme aux grands.

En Wallonie Picarde il y a de quoi partir à l’aventure… Une chose est sûre il faudra user de ses jambes et de ses neurones !

"La liberté parachutée" à Saint-Marcoult , une promenade longue de 5 km vous entraîne dans ce petit hameau paisible de la commune de Silly, marcher sur les pas de l’Armée secrète , un groupe de résistants belges.

À Antoing, la balade aura de quoi séduire les marcheurs tant par son histoire que par l'architecture que l'on croise sur le chemin. Sur le parcours on tombe sur quelques anciennes carrières colonisées par la nature et on peut apercevoir au loin la tour du Château des Princes de Ligne.

À l'approche d'Halloween, c'est à Ellezelles qu'il faut se rendre, village peuplé de mystères et de légendes, au cœur du Parc naturel du Pays des Collines, il paraît qu'il y habite une sorcière… La croiserez-vous peut-être sur les sentiers.

Tournai et ses deux bâtiments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : le plus ancien Beffroi du pays, et une immense cathédrale ont de quoi bluffer les visiteurs de la cité vieille de 2000 ans.

"Voie d'eau, voie de fer", la promenade proposée à Estaimpuis vous emmène dans les coulisses du chemin de fer de la petite commune frontalière et saura ravir les amateurs de trains.

Surnommée la cité des géants, Ath est aussi une ville d'art. Cette balade urbaine de presque 4 kilomètres, entraîne les marcheurs sur un parcours d'artistes où 13 sculptures sont disséminées dans la ville.

Cette balade de 5 km vous emmène en plein cœur de la cité médiévale des Ducs d'Arenberg, aujourd'hui Enghien, où un parc de 182 hectares invite à la rêverie, et plonge ses visiteurs dans un passé mystérieux.

, où un parc de 182 hectares invite à la rêverie, et plonge ses visiteurs dans un passé mystérieux. "Où il fait bon vivre" Silly propose une balade à vélo de 17 km avec Totemus, au fil du réseau vélo Points-Nœuds de la Wallonie Picarde.