Originaires de Gouvy, Gilles, Marie et leurs deux petites filles partent à la découverte de Flémalle, munis de leur smartphone en guise de carte au trésor. La petite famille est experte et a déjà parcouru 32 promenades sur les 111 proposées en Wallonie et à Bruxelles.

"Combien vois-tu de champignons ?", demande ce papa à sa fille qui lui répond "trois". "Vas-y, appuie sur le 3", lui répond-il. Et d’ajouter : "C’est le téléphone qui nous guide dans notre promenade, qui nous donne les explications, qui nous pose les questions et donc on va avancer comme cela, pas à pas. On ne sait pas vraiment vers quoi on va aller ni quel chemin on va prendre. C’est un côté très amusant".