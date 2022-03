Totemus : 75 chasses aux trésors gratuites partout en Wallonie

Une escapade à faire en famille ou entre amis ? Vous risquez de vous amuser follement en jouant à la chasse au trésor !

Totemus, ce sont des chasses au trésor dispersées un peu partout en Wallonie. Des jeux de piste connectés et plus ou moins sportifs selon votre niveau, qui vous permettent d’apprécier (tout en rigolant) les beautés et les richesses de notre patrimoine. Ça se passe à Tournai, Gerpinnes, Andenne, Louvain-la-Neuve, Bastogne, Martelange, Seraing, Lasnes, Sainte-Ode, Embourg, Woluwé, j’en passe, et des masses : 76 parcours, jusqu’à présent, à vivre en téléchargeant gratuitement l’application Totemus.