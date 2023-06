Totémisation : un tabou intouchable du scoutisme en Belgique ?

Derrière les valeurs et les lois scoutes qui régissent le vivre ensemble au sein des camps de mouvements de jeunesse se cache parfois une réalité plus sombre. Le trimestriel Médor, qui a enquêté sur les violences dans le scoutisme pour son numéro de l’été 2023, a récolté plus d’une centaine de témoignages sur les dérives constatées dans certains groupes des Scouts, des Guides ou du Patro, notamment lors de la totémisation. Céline Gautier, journaliste co-autrice du sujet avec Olivier Bailly et Louis Van Ginneken, a commenté les résultats de son enquête dans Déclic.

La culture de la domination, de la violence et de l’humiliation règne encore dans le scoutisme. Dans le viseur, les totémisations. Ce rite de passage, au cours desquels les nouveaux venus, âgés en général de 12 ou 13 ans, reçoivent un totem, nom d’un animal censé correspondre à son profil, est parfois appréhendé comme un baptême estudiantin. Épreuves physiques éprouvantes, brimades et autres violences psychologiques sont-elles encore tolérables en 2023 ?