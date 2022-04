TotalEnergies obtient un permis pour sa raffinerie à Anvers, mais pour deux ans seulement

TotalEnergies a obtenu un permis d’environnement temporaire de deux ans pour sa raffinerie d’Anvers, et non un permis permanent comme l’entreprise l’avait initialement demandé. L’organisation environnementale flamande Bond Beter Leefmilieu a qualifié cela comme un "signal fort", soulignant que l’impact sur l’environnement et la santé ne doit pas être minimisé. Greenpeace a également exprimé sa satisfaction. Le groupe industriel français déclare, pour sa part, qu’il va analyser la décision plus en détail mais se dit confiant quant à l’avancement du processus de renouvellement des permis.

Pendant ces deux ans, qui s’assimilent à une période d’essai, TotalEnergies devra réduire ses émissions d’azote et de soufre et élaborer un plan de transition vers la neutralité climatique. Selon le Bond Beter Leefmilieu, cela signifie que l’entreprise devra prendre beaucoup de mesures en peu de temps si elle veut poursuivre ses activités.

"Ce que les administrations sous-entendent en fait, c’est que le permis d’environnement perpétuel n’est pas une bonne idée", analyse l’organisation environnementale flamande. "Ils veulent des garanties claires que TotalEnergies prendra certaines mesures de réduction des NOx et des SOx, et vous n’avez pas ces garanties si vous donnez immédiatement un permis à vie."

Greenpeace évoque également un "précédent" qui pourrait "annoncer un changement de tendance".

Le permis existant de TotalEnergies à Anvers expirait dans quelques mois. L’entreprise essayait depuis un certain temps d’en obtenir un nouveau, qui soit en outre permanent. Mais, après plusieurs objections et un avis négatif de la Commission provinciale des permis environnementaux, ce permis restera donc temporaire. Il est valable jusqu’en juillet 2024.