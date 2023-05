TotalEnergies : la stratégie climat validée lors d'une assemblée générale sous pression

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de TotalEnergies a approuvé à une large majorité la stratégie climat du groupe, sous forte pression des organisations environnementales et du gouvernement français pour accélérer sa transition énergétique et sortir des énergies fossiles.

Les militants écologistes, qui avaient promis de bloquer l'événement, n'ont pu mener à bien leur projet, tenus à distance de la salle par les gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre.

Les actionnaires ont adopté à 88,76% la stratégie climat du groupe, qui prévoit plus d'investissement dans les renouvelables et le renforcement des objectifs de réduction des émissions de CO2 de ses opérations.

Une autre résolution, consultative, émanant de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This, et rejetée par le groupe, a été repoussée, en recueillant tout de même 30,4% des votes. Elle demandait à TotalEnergies d'aligner ses objectifs de réduction d'émissions sur l'Accord de Paris de 2015, pour limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle. "Tant que les investisseurs permettront aux compagnies pétrolières de provoquer un effondrement du climat en votant contre l'alignement avec l'accord de Paris, les majors pétrolières s'accrocheront à leur modèle commercial fossile aussi longtemps que possible", avait auparavant déclaré Tarek Bouhouch, pour Follow This.

Le PDG de TotalEnergies s'est longuement justifié sur le plan de son groupe, l'une des cinq grandes majors mondiales avec BP, Shell, ExxonMobil et Chevron. "La demande de pétrole au niveau mondial est en croissance et si ce n'est pas TotalEnergies qui répond à cette demande, d'autres le feront à notre place", a-t-il dit.