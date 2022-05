TotalEnergies fait appel de son permis d’environnement temporaire au port d’Anvers

L’entreprise pétrolière TotalEnergies a déposé un recours en appel contre le permis d’environnement temporaire qui lui a été accordé pour sa raffinerie d’Anvers, a indiqué mercredi la porte-parole du département flamand de l’Environnement.

La province d’Anvers avait accordé à TotalEnergies un permis temporaire, de deux ans et assorti de strictes conditions environnementales, et non un permis permanent comme l’avait demandé l’entreprise.

Selon cette dernière, les conditions sont difficilement applicables.

Son appel doit encore être déclaré recevable et il reviendra ensuite à la ministre flamande Zuhal Demir de se prononcer sur la question.