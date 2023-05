TotalEnergies dément la conclusion de Greenpeace qui l’accuse d’émettre quatre fois plus de CO2 que déclaré

Dont acte, six mois plus tard. "Greenpeace et Factor-X (le cabinet à qui le rapport a été commandé par l’ONG, NDLR) ont diffusé des informations fausses et trompeuses, reposant sur une méthodologie contestable et comportant de multiples erreurs, doubles comptages et approximations, aboutissant à un résultat incohérent" sur le calcul du bilan carbone, a indiqué la compagnie mercredi.

Greenpeace a elle-même annoncé son assignation, au civil, mercredi. Elle estime qu’elle constitue une "poursuite-bâillon", puisque l’entreprise exige que Greenpeace supprime le rapport de son site et cesse d’en parler.

"Ces procédures au civil, ce n’est pas complètement anodin. Total aurait pu nous attaquer pour diffamation" au pénal, ou via des procédures "plus classiques suite à une publication", a réagi auprès de l’AFP Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. "Là, on sait qu’on est partis pour plusieurs années" d’échanges écrits entre les deux parties.