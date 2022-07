TotalEnergies 24 Hours of Spa : l’événement à ne pas manquer cet été !

Neuf marques aussi prestigieuses que Ferrari, Porsche, McLaren, BMW, Aston Martin, Audi, Mercedes-AMG, Lamborghini et Bentley pour un total de 66 GT3 en piste ? Les meilleurs pilotes GT du monde ? Des courses de support spectaculaires, des animations, une parade en centre-ville, un concert, une Fan Zone ? Tout ça, c’est à Spa-Francorchamps que vous pourrez le vivre !

Du 28 au 31 juillet, la 74e édition de la plus grande course de GT au monde promet d’être l’un des rendez-vous immanquables de l’été. Un véritable festival articulé autour des voitures de rêves, mais aussi un défi sportif qui est l’un des plus relevés au monde. Aucune autre course ne peut se targuer de proposer autant de candidats déclarés à la victoire ! Parmi eux, de nombreux Belges comme Dries Vanthoor et Charles Weerts (deuxièmes l’an dernier avec leur Audi R8 LMS de l’équipe montoise WRT), le double vainqueur Laurens Vanthoor (sur une Porsche 911 GT3-R), Frédéric Vervisch (qui fera équipe avec la star de la moto Valentino Rossi sur une Audi du Team WRT), Maxime Martin (avec une Aston Martin Vantage) ou encore la Liégeoise Sarah Bovy, intégrée à un équipage 100% féminin sur une Ferrari.

Après deux années de crise sanitaire, le public pourra revenir en nombre sur le plus beau circuit du monde pour profiter d’un spectacle à nul autre pareil. Ils devraient être plusieurs dizaines de milliers à admirer ces GT3 flirtant avec les limites de l’adhérence et à se délecter des sonorités – tantôt graves tantôt plus aigües – des moteurs.

Dès mercredi soir, les fans pourront approcher les voitures et les pilotes lors de la parade dans le centre-ville de Spa, moment de communion et de convivialité autour d’une même passion. Samedi soir, après avoir pu s’amuser dans la Fan Zone où diverses animations les attendent, les spectateurs pourront assister à un concert de stars européennes, avec The Avener en tête d’affiche. Le tout avec les phares des GT3 escaladant le Raidillon en toile de fond…

Dimanche, après un double tour d’horloge, c’est à 16h45 que l’on connaitra les vainqueurs. C’est donc un programme complet, varié et de pur plaisir que SRO Motorsports Group propose dans le cadre de ces TotalEnergies 24 Hours of Spa. La grande classique belge de l’endurance n’attend plus que vous !

Infos : www.totalenergies24hours.com