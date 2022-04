Totale connexion !

Jean-Pierre Raskin plaide pour une démarche plus holistique dans le milieu de l’ingénierie pour mettre la technologie au service d’un but. Il est en charge du programme IngénieuxSud. Chaque année, 200 étudiants belges et de pays du Sud travaillent ensemble à la réalisation de projets concrets et durables. Ce programme incite les étudiants à considérer -lors de l'analyse, la conception et la mise en œuvre des projets- de nouveaux paramètres liés au développement durable, aux technologies appropriables et à la justice sociale. L’objectif est de leur apporter des savoirs supplémentaires, tels que la pensée critique, l’interdisciplinarité, l’interculturalité, qu’ils n’apprennent pas en cours. L'initiative IngénieuxSud a reçu le European Global Education Innovation Award 2017.

Consultez ici l’intervention TEDx de Jean-Pierre Raskin concernant la formation des ingénieurs ainsi que le podcast "Exergie" de l'UCLouvain dans lequel il aborde différents sujets technologiques.

Toujours dans cette démarche éthique et durable, le chercheur a lancé en 2017, le European Nanoelectronics Consortium on Sustainability (ENCOS) pour promouvoir l'électronique durable dans les universités, les centres de recherche et l'industrie.

Jean-Pierre Raskin fait aussi partie du Collectif AlterNumeris. Ce groupe interdisciplinaire de chercheur.euse.s (philosophes, ingénieurs, sociologues, mathématiciens, … ) tente de procurer des clés de compréhension sur les questions liées à la société numérique, pour que les citoyen.ne.s puissent se positionner en connaissance de cause. Ce collectif élabore des réflexions et des propositions sur différents thèmes, qu’il adresse ensuite à la société civile et aux gouvernements… une démarche qui vise à politiser la société numérique pour débattre des avancées technologiques.

Consultez les recherches de Jean-Pierre Raskin sur Dial.