"Total Futbol, au cœur d’une passion latino" – Livre de Rémi Belot

"Ce qui se passe en Amérique Latine est inexplicable, il y a une réelle folie autour du football" entame Rémi Belot. "Au-delà des moments de matches, mon livre parle des deux, trois heures qui précèdent le match où les familles se réunissent pour passer un moment ensemble avant les matches. C’est typiquement des choses que l’on ne va pas retrouver en Europe. La ferveur ne sera jamais égalée dans d’autres continents" poursuit-il.



Il explique également, "en Amérique Latine, le football est un véritable fait social et culturel. C’est légitime d’aller chercher en dehors du stade, d’aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a de belles images de stade mais le football là-bas dépasse les frontières des tribunes et du stade de football."



Il termine en parlant du pays qui l’a le plus marqué. "L’Argentine dépasse tout ce que l’on peut imaginer. L’ambiance dans les stades est unique. On entend parler de la Bombonera, pour l’ensemble des supporters c’est un mythe. Mais le stade est toujours plein, les argentins sont présents, ils chantent tout le temps. C’est une atmosphère exceptionnelle. Pour les stades, celui de Boca, c’est celui où Maradona a réalisé ses plus beaux exploits. Mais le Cilindro du Racing, est un stade magnifique. Il est toujours plein et les supporters sont incroyables. C’est une expérience de stade fabuleuse."