Torticolis : que faire quand on a mal au cou ?

Le torticolis, au final, qu’est ce que c’est ? Comment le soigner ? Quelles sont les choses à mettre en place rapidement? Comment l’éviter ? Le point avec Amélie Cloquet, ostéopathe et kinésithérapeute, dans "La Grande Forme".

Tout d'abord, il faut différencier deux choses différentes : le torticolis chez les nouveau-nés (torticolis congénital) et le torticolis qui peut arriver à tout âge chez les enfants ou les adultes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au torticolis qui peut survenir à tout âge.

Ce qui se passe le plus souvent, c’est que la personne se réveille le matin et elle est complètement bloquée. Est-ce dû à une mauvaise position pendant la nuit ou au fait qu’elle a mal dormi ? Difficile à le déterminer. Cependant, le torticolis survient généralement lors d’une accumulation de plusieurs choses... Par exemple, une faiblesse déjà présente au niveau des cervicales. Ajoutons à ça une bonne dose de stress, résultat ; on dort mal et on ne comprend pas comment on s’est coincé. Mais la cause la plus fréquente est une contracture musculaire due à une mauvaise posture assise ou couchée, explique Amélie Cloquet, ostéopathe et kinésithérapeute.