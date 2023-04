Tornades et fortes tempêtes aux Etats-Unis : le bilan monte à 18 morts

Au moins 18 personnes sont mortes dans le sud et le centre-est des Etats-Unis lors du passage de tornades et de violentes tempêtes qui ont mis maisons et commerces en pièces, tandis que le nord-est du pays se prépare samedi à de possibles puissants orages.

Le Tennessee déplore notamment sept décès dus aux fortes intempéries, tous survenus dans le comté de McNairy, à l'est de Memphis, a indiqué à l'AFP Maggie Hannan, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes de l'Etat.

Des tornades dévastatrices ont également balayé vendredi l'Arkansas, tuant cinq personnes, a fait savoir lors d'une conférence de presse Sarah Huckabee Sanders, la gouverneure de cet Etat rural du Sud américain.

Little Rock, la capitale, a été durement frappée. Les habitants se sont réveillés avec des voitures retournées, d'immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques brisés ou encore des maisons éventrées.

"Nous savons que beaucoup de personnes ont dû être déplacées et sont à la recherche d'un refuge", a détaillé le maire de Little Rock, Frank Scott Jr.

"Le toit de certains bâtiments a été complètement soufflé", avait raconté vendredi à l'AFP Lara Farrar, journaliste pour une publication économique locale. "Le quartier a tout simplement été complètement rasé et détruit".

La ville de Wynne, dans le nord-est de l'Etat, a elle été "en gros coupée en deux par les dégâts d'est en ouest", a expliqué la maire Jennifer Hobbs auprès de CNN.

Sarah Huckabee Sanders, qui a précisé samedi avoir discuté avec le président Joe Biden de la situation, avait déclenché l'état d'urgence la veille et déployé une centaine de gardes nationaux.

Les autorités du Mississippi ont de leur côté rapporté un mort et plusieurs blessés dans le comté de Pontotoc à environ 200 km au sud de Memphis.

Une personne âgée a en outre été tuée dans l'Alabama lorsqu'une tornade s'est abattue sur sa maison, ont détaillé les autorités de la ville de Huntsville, près de la frontière avec le Tennessee.