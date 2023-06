Tori Spelling avait raison : son père voulait que son personnage de Beverly Hills reste vierge

Dans le dernier épisode du podcast 9021OMG animé par Tori Spelling et Jennie Garth, la virginité de Donna était au cœur de la discussion.

La virginité de Donna Martin, incarnée par Tori Spelling, était au cœur du nouvel épisode du podcast 9021OMG que la fille d’Aaron Spelling anime avec son ancienne co-star Jennie Garth qui a prêté ses traits à Kelly Taylor.

Si le personnage de Donna perd sa virginité au bout de 7 saisons de "Beverly Hills", c’est parce qu’Aaron Spelling l’a voulu. Charles Rosin, producteur et scénariste, a tout avoué : lorsque Tori lui a demandé si c’était l’idée de son défunt père, il a répondu : "Oh, absolument. On s’est juste dit ‘Oh, ouais, c’est parfaitement logique !’ "

D’après Entertainment Weekly, en 2013, dans une interview accordée à Vulture, Tori avait déjà partagé ses soupçons concernant la virginité de son personnage. Elle avait expliqué que lorsqu’elle avait été choisie pour jouer Donna, elle était censée n’être qu’une "amie de Kelly et Brenda, donc il n’y a jamais eu de discussion sur le fait que son personnage reste vierge". Elle avait poursuivi par ceci : "Je pense qu’elle est restée vierge parce qu’une fois que nous avons compris qu’elle était l’une des préférées des fans, les gens ont vraiment commencé à s’identifier à elle. Les adolescents m’approchaient constamment et me disaient qu’ils étaient vierges et qu’ils avaient parfois peur de ne pas paraître cool, mais Donna s’en est bien sortie."