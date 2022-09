« Tori et Lokita » : Un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne primé au dernier Festival de Cannes

Une bureaucratie sourde et aveugle, des passeurs réclamant leur dû, des trafiquants de drogue sans scrupules… coupés de leurs racines, déjà éprouvés par un exil de tous les dangers, Tori et Lokita n’ont que la force de leurs rêves et leur indestructible amitié à opposer à tous ces " ogres " prêts à les dévorer.

Toujours en prise directe avec le monde tel qu’il va, les frères Dardenne s’attachent cette fois-ci au sort que l’on réserve aux migrants et plus particulièrement aux enfants coupés de leur famille et se retrouvant seuls. L’occasion de dénoncer une société de plus en plus déshumanisée où l’exploitation est devenue un maître mot.

Comme à l’accoutumée, il n’y a rien à jeter dans le cinéma de Jean-Pierre et Luc Dardenne. La mise en scène, les dialogues, le choix des acteurs (souvent des non professionnels avec ici les formidables Pablo Schils, et Joely Mbundu) … tout va à l’essentiel !

La simplicité du récit et une caméra au plus près des corps et des visages (leur marque de fabrique !) qui raconte cette inquiétude, cette urgence et cette lutte de tous les instants des deux jeunes héros, servent une histoire qui révolte autant qu’elle bouleverse.

Si Tori et Lokita, honoré du prix spécial de la 75e édition lors du dernier Festival de Cannes, est l’un pour ne pas dire le plus rude des films des frères Dardenne, c’est qu’il est aussi, sans doute, le plus urgent et le plus nécessaire de leur filmographie… à voir absolument !