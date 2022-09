"Tori et Lokita" des frères Dardenne méritait-il un prix spécifique à Cannes ? L'avis d'Hugues Dayez

20 ans après avoir signé une reprise de Kate Bush, pourquoi Placebo reprend-il Tears for Fears en 2022 ? Le nouveau film de frères Dardenne, Tori et Lokita, méritait-il un nouveau prix au Festival de Cannes ? Joe Keery va-t-il continuer sa carrière d’acteur après Stranger Things ou embrasser une carrière de chanteur ? Pourquoi Tim Roth largue-t-il les amarres à Acapulco dans le film Sundown de Michel Franco ? Qui se souvient de la saxophoniste Candie Dulfer, à part Nile Rogers ? Et un Kompromat pour Gilles Lellouche, c’est quoi ? L’Arctique, le nouveau cheval de bataille de A-ha ?

► Décryptage de l'actualité cinématographique et musicale sur fond de ping-pong verbal avec le duo Hugues Dayez-Rudy Léonet, c'est du lundi au vendredi de 19h à 20h sur La Première et en replay sur Auvio.