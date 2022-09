"Tori et Lokita" des Frères Dardenne : "Droit au but, droit au cœur"

Tori et Lokita, deux jeunes Africains d’origine différente, se sont rencontrés sur la voie de l’exil. Pour survivre en Belgique, ils chantent, ils livrent de la drogue, ils sont le jouet des mafieux, et sont rackettés sans répit par leur passeur.

Le prix à payer pour cette survie, en attendant des papiers, et dans la crainte de voir arriver leur majorité. Parce qu’à 18 ans, sans papier, même si l’on a un travail, fait des études, une formation… C’est retour à la case départ.

C’est la première fois, que les réalisateurs épurent un film à ce point, pour aller à l’essentiel, pour aller droit au but.

Rencontre avec Luc et Jean-Pierre Dardenne…

Tori et Lokita, un film qui nous dit l’injustice de la politique d’accueil, et la lourdeur administrative. Et surtout le danger qui menace ces jeunes en exil, sans famille. Une proie facile pour tous les réseaux criminels, tant que la loi ne change pas.