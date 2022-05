Topoguide "Au pays des Vergers" balades à vélo en Basse-Meuse et au Pays de Herve

Une invitation au voyage à la découverte des richesses de cette belle région liégeoise : sites naturels protégés, vestiges du passé, tradition et artisans ou producteurs locaux (fromages, sirop, cidre, charcuterie, bière ou vin).

En véritable amoureux de sa région, l'auteur, Bernard Gabriel, nous fait découvrir cette campagne vallonnée grâce à 5 itinéraires enchanteurs d’une trentaine de kilomètres suivant les points-nœuds de la Province de Liège et les fruits figurants sur les balises.

Depuis les années 80-90, Bernard Gabriel parcourt la Basse-Meuse et le Pays de Herve à vélo. En 2000, il s’est engagé au Gracq, une association de cyclistes quotidiens qui défend les intérêts des cyclistes et encourage la pratique du vélo. Devenu responsable du Gracq Basse-Meuse en 2003, il propose des balades dans la région, notamment dans le cadre des journées du Patrimoine. C’est lui qui, avec son association et l’aide d’acteurs du tourisme, a mis en place les balades proposées dans ce livre.

La préface est signée Adrien Joveneau. Un ouvrage paru aux Editions De Rouck.

Plus d'infos via le site https://www.livre-moi.be/fr/