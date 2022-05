Top Gun, Maverick, un pur divertissement à l’ancienne, terriblement efficace, à voir sur grand écran

Cela faisait deux ans que nous attendions de flirter avec les cieux, de tutoyer des étoiles, de nous envoyer en l’air avec Maverick et ça y est, nous y sommes enfin. Dans ce nouvel épisode, le pilote de chasse Pete Mitchell alias Maverick revient à Top Gun, l’école d’aviation qui forme l’élite de la US Navy. En réalité, il doit former d’autres pilotes pour une mission top secrète et quasi suicidaire. Parmi les jeunes recrues, Mav retrouve Bradley, le fils de son meilleur ami Goose, décédé par sa faute (c’est ce qu’il a toujours cru) il y a longtemps déjà. Avant de se battre contre l’ennemi, Maverick va devoir lutter avec sa conscience…

Comment réaliser une suite digne d’un premier épisode si culte ? Car le premier "Top Gun" a non seulement changé la manière d’aborder les films d’action et a en plus lancé la carrière (devenue) stratosphérique de Tom Cruise. Sans oublier le fait qu’après, toute une génération a voulu devenir pilote de chasse, porter des vestes d’aviateur, sortir avec les lunettes assorties, rouler en Kawasaki et jouer au beach-volley torse nu en écoutant en boucle du Kenny Loggins !

Voilà donc résumé en quelques images ce premier épisode qu’il faut absolument revoir, si ce n’est déjà fait, avant d’entamer cette suite. Mais comment donc assurer une suite digne de ce nom ? Comme l’a fait le réalisateur Joseph Kosinski. Il a respecté l’original en copiant ça et là les meilleures scènes du premier épisode et il a proposé de nouveaux personnages en leur donnant une réelle place. C’est malin, touchant et prenant à la fois. "Top Gun, Maverick" est donc un pur divertissement à l’ancienne, terriblement efficace, à voir sur grand écran !