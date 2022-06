"Top Gun: Maverick": Paramount poursuivi pour violation du droit d'auteur

Les héritiers d'un des inspirateurs du film "Top Gun" (1986) ont porté plainte lundi contre le géant hollywoodien Paramount Pictures pour violation du droit d'auteur, selon des documents judiciaires.

Trente-six ans après le film d'avions à succès porté par Tom Cruise, inspiré par un article d'Ehud Yonay intitulé "Top Guns" publié en 1983, Paramount a sorti fin mai la suite, "Top Gun: Maverick".

Présenté en mai au Festival de Cannes, où Tom Cruise a reçu une Palme d'honneur, le film de Paramount/Skydance s'est envolé dès sa sortie. Il vient de se classer au Top 10 des dix meilleures recettes pour un deuxième week-end aux Etats-Unis et au Canada.

Une suite dérivée de l'article de Ehud Yonay ?

Dans leur plainte déposée auprès d'un tribunal en Californie, Shosh et Yuval Yonay, respectivement veuve et fils de l'auteur qui vivent en Israël, disent avoir récupéré en 2020 les droits d'auteur de l'histoire et accusent Paramount d'avoir "délibérément ignoré cela".

"Les Yonay soutiennent et Paramount dément que la suite de 2022, comme le film de 1986, est dérivée de l'histoire de l'auteur", selon la plainte.

Les Yonay demandent une injonction pour empêcher Paramount de distribuer la suite du film ainsi que des dommages d'un montant non précisé.

Ces accusations sont "dénuées de fondement" et "nous nous défendrons vigoureusement", a déclaré Paramount selon un communiqué lundi cité dans plusieurs médias.