Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski

Pete Mitchell, alias Maverick, ses Ray Ban, son T-shirt blanc et son blouson bardé d’écussons, son œil charmeur, son sourire et ses virées à moto, à fond la caisse, au soleil couchant, l’armada de l’US Navy, la BO culte d’Harold Faltermeyer… tout y est, pour le plus grand plaisir des fans de la première heure.

La nostalgie est là et l’on s’en réjouit d’autant plus qu’elle est bien dosée et se fait élégante en témoigne la présence particulièrement émouvante de Val Kilmer alias Tom " Iceman " Kazansky.

Maverick, plus que jamais une tête brûlée qui prend toujours un malin plaisir à défier l’autorité et qui n’a aucune intention de lâcher le manche. Mais le temps a passé, il vit en solo, la relève est là et rien n’est plus (ne peut plus être) vraiment comme avant… une incertitude que le scénario fait intelligemment passer, faisant de Top Gun : Maverick bien plus qu’un simple album de souvenirs. Manière aussi de tendre un miroir à la propre carrière de Tom Cruise et que souligne (façon pied de nez de l’acteur) le dialogue avec Ed Harris au début du film !

Pour le reste Top Gun : Maverick est taillé comme un très bon et très efficace blockbuster. La feuille de route est bien remplie avec de l’adrénaline, des scènes à couper le souffle (d’autant plus impressionnantes que les effets spéciaux ont été réduits au maximum), de la romance en la personne de Jennifer Connelly et de la tension dramatique avec la relation difficile entre Pete Mitchell et Bradeley Bradshaw (impeccable Miles Teller, le héros de Whiplash).

Et nul besoin d’avoir vu l’original pour savourer cette ébouriffante superproduction 100 % pur divertissement… alors, embarquement immédiat !