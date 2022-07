Top Gun : Maverick bat tous les records dont celui de Titanic

Paramount, c’est la société derrière Mission Impossible, Forrest Gump, Footloose ou encore Titanic qui est jusque-là leur film le plus rentable mais peut-être plus pour longtemps. Le deuxième opus de Top Gun vient de dépasser Léonardo Di Caprio et son Titanic au box-office américain en enregistrant 601 millions de dollars en un mois et demi contre 600, 788 millions générés au cinéma par Titanic en 1998.

Il reste encore de la marge pour battre tous les records du film au paquebot puisqu’avec toutes les rééditions du film, au total, Titanic enregistre 659 millions de dollars cumulés aux Etats-Unis et plus de 2 milliards de dollars dans le monde, là où pour le moment Top Gun : Maverick se situe à 1,2 milliard. Quelques petits sous à rattraper pour le phénomène cinéma du moment.