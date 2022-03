Top des activités sportives à Herbeumont, la destination "100% chlorophylle"

Vous souhaitez combiner le sport et la nature, alors n’attendez plus et partez à l’aventure avec Sports in Lux basé à Herbeumont. Après plus de 10 ans d’expérience dans l’encadrement sportif, Clémence et Jérôme ont créé Sports in Lux pour partager leurs passions.

Une multitude de services sportifs est proposée et pour tous les goûts. Si vous aimez l’eau, vous pouvez vous initier au paddle et à la randonnée kayak avec apéro du terroir.

Mais si vous préférez avoir les pieds sur terre, testez les randonnées, les courses d’orientation, les balades en VTT électriques et trottinettes électriques.

Et pour les enfants ? Mettez-les au défi en participant à un escape game ou encore un naturo game, qui consiste à retrouver 8 boîtes à codes, dans une forêt de 20.000 mètres carrés.

