Top départ pour les inscriptions aux 20 kilomètres de Bruxelles

En courant, en fauteuil roulant ou en marchant, les 20 kilomètres de Bruxelles reviennent pour une 42e édition le dimanche 29 mai. Les inscriptions débuteront vendredi, ont annoncé ce lundi les organisateurs. Au total, 40.000 férus, joggeurs du dimanche ou amatrices de challenge pourront décrocher leur dossard et voir défiler sous leurs baskets les communes et les kilomètres de la capitale. Les participants auront cinq heures maximum pour boucler le parcours, qui slalome depuis le parc du Cinquantenaire entre Etterbeek, Ixelles, Uccle, Watermael-Boitsfort ou encore Woluwe Saint-Pierre et Saint-Lambert.

L'événement mobilise une centaine de bénévoles, notamment pour les postes de ravitaillement et de la Croix-Rouge.

"La situation sanitaire s'est apaisée ces dernières semaines", marquant le retour des 20 km "à leur date habituelle et dans leur format classique", s'est réjoui Benoit Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles.

Les droits d'inscriptions ont été maintenus à 25 euros, précise l'ASBL Bruxelles Promotion 1886, qui organise la course et promet "une ambiance festive et sportive".

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site www.20kmdebruxelles.be.